देश के सर्वोच्छ नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार आज राष्ट्रपति भवन में बांटे गए… देखिये वीडियो…

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्छ नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार सोमवार को राष्ट्रपति भवन में बांटे गए। पद्म पुरस्कार देने का यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे राजनेताओं को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को साल 2020 के लिए आज सम्मानित कर रहे हैं। मंगलवार यानी कल 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार सौंपा।

#WATCH | Delhi: Air Marshal Dr Padma Bandopadhyay (Retd) received the Padma Shri award today in the field of medicine. She is India's first woman Air Marshal. #PadmaAwards2020 pic.twitter.com/WohcHh51iI

