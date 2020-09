राज्य सरकार ने प्रदेश में खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर लगाईं प्रतिबन्ध

Less than a minute

मुंबई: कोरोना संक्रमण से अब तक 34 हजार 761 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में 9 लाख 94 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं. जबकि 2 लाख 72 हजार 775 लोग अब भी कोरोना से संक्रमित हैं. कोरोना को कंट्रोल करने के लिए राज्य में अब तक 62 लाख 80 हजार लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं.

वहीँ महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर रोक लगा दी है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक जो दुकान खुली बीड़ी या सिगरेट बेचते पाए जाएंगे, उन पर पुलिस और नगर पालिका की टीमें कार्रवाई कर सकेंगी.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003 (Regulation of Advertising, Prohibition and Trade, Commerce, Production, Supply and Distribution) कानून के तहत बीड़ी-सिगरेट समेत सभी तंबाकू जनित उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना आवश्यक है. लेकिन जब लोग खुले में एक- सिगरेट या बीड़ी लेते हैं तो वे यह चेतावनी नहीं देख पाते. इसलिए सरकार ने खुले में बीड़ी- सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया.