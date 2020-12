केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी वैक्सीन करेगी काम

नई दिल्ली। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब सक्रिय मामले 2 लाख 70 हजार से कम हैं और यह भी लगातार घट रहे हैं। पिछले एक सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट 2.25 फीसद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर 7408 कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। हमारे यहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 107 मौतें दर्ज की गई हैं।

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले नए वेरिएंट के खिलाफ भी काम करेगी। इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि वर्तमान टीके इन COVID19 वेरिएंट्स से बचाने में नाकाम रहेंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटेन के नए कोरोना वायरस स्ट्रेन की खबर आने से पहले हमने प्रयोगशालाओं में लगभग 5,000 जीनोम विकसित किए थे। अब हम उस संख्या में काफी वृद्धि करेंगे।

If we analyze #COVID19 cases on basis of gender, 63% of total cases were reported in males & 37% cases in females. Age-wise, 8% cases reported below age of 17 yrs, 13% in 18-25 yrs age group, 39% in 26-44 yrs group,26% in 45-60 yrs group & 14% above 60 yrs: Union Health Secretary https://t.co/ux93XqFJXg pic.twitter.com/VFREBwZefU

— ANI (@ANI) December 29, 2020