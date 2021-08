मैट्स यूनिवर्सिटी के फ़ैशन डिजाइनिंग विभाग मे थीम बेस्ड आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता

रायपुर : मैट्स यूनिवर्सिटी के फ़ैशन डिजाइनिंग विभाग मे थीम बेस्ड आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया..कार्यक्रम का शुभारम्भ वर्चुअल प्लैटफ़ार्म माइक्रोसॉफ़्ट टीम मे किया गया. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर छुपे हुए कला, क्रियेटिविटी, और इनोवेशन करने की क्षमता को पहचानने और उसका सदुपयोग करने का था,

इस प्रतियोगिता मे मैट्स यूनिवर्सिटी के समस्त विद्यार्थी ने बढ़चड़ के भाग लिया, सावन के महीने मे रंगो का एक खास महत्व होता है उन रंगो का उपयोग करके एक कलाकार किस प्रकार की कृति को उकेर सकता है रंगो के प्रति बच्चो मे ज्ञान बढ़ाने के लिए एक प्रतियोगिता के रूप मे बच्चो को प्रेरित किया गया ताकि क्रिएटिविटी के माध्यम से वो अपनी कला मे कैरियर की संभावनाओ को तलाश सके, इस समय रंगो का उचित उपयोग एवं महत्व सभी क्षेत्रों मे जरूरी हो गया है

कार्यक्रम को रुचिपुर्ण बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण समय, नियम और कानून निर्धारित किया गया था सभी प्रतिभागियों को निर्धारित नियम और थीम जैसे की 1. Covid19’s impact on people, 2. Yoga and meditation, 3. Nature’s Beauty, 4. Technology and We, and 5. United Globe के अंतर्गत अपनी क्रीएटिविटि एवं प्रतिभा को दर्शाने का मौका दिया गया और सभी प्रतिभागियों ने अनुशासन का पालन किया और प्रतियोगिता को सफलता पूर्वक सम्पन्न किया,

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान फ़ैशन डिजाइनिंग की द्वितीय वर्ष की छात्रा पायल सिंग राजपूत,द्वितीय स्थान शबीना अंजुम एवं तृतीय स्थान साक्षी पटेल को निर्णायक प्रीति भट्ट, शिव कुमार एवं मो॰ शाहिद के द्वारा घोषित किया गया और निर्णयकगणों ने विजेताओं एवं समस्त प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेट दिया गया और अंत समस्त अतिथिगणो ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभाशीष देते हुए इस महामारी के समय हमेशा मास्क लगाने और घर पे ही रहने और सुरक्षित रहने को कहा

गजराज पगारिया ने कहा

मैट्स यूनिवर्सिटी क़े कुलपति – गजराज पगारिया ने कहा की भारत के इतिहास से लेकर आजतक कला ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है कहते हुए विद्यार्थियों को आर्ट और पेंटिंग के प्रति रुचि बनाए रखने को कहा उपकुलपति प्रोफेसर के॰ पी॰ यादव ने आर्ट और कला की दुनिया मे नये अवसरों के बारे अवगत कराया कपड़ो एवं घर को रिडेकोरेट करने से लेकर ब्रिज या अन्य हैवी व बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी अपना कलात्मकता को उकेरता है।

विभागाध्यक्ष परविंदर कौर ने फ़ैशन और इनटिरियर मे आर्ट और पेंटिंग की आवश्यकता को बताते हुए कहा इस क्षेत्र में सफलता के लिए सबसे जरूरी है आपका कल्पनाशील होना। इसके अलावा आपको पेंट कलर्स, टोन्स, हाइलाइट व आर्ट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको कलर्स के शेड्स व उनकी मिक्सिंग की जानकारी भी होनी चाहिए..