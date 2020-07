नई दिल्ली: विटामिन सी एक महत्‍वपूर्ण पोषक तत्‍व है जो स्‍वास्‍थ्‍य के लिए बहुत जरूरी होता है. ये हड्डियों, त्‍वचा और रक्‍त वाहिकाओं के गठन और उन्‍हें स्‍वस्‍थ बनाए रखने में मदद करता है. कुछ खाद्य पदार्थों खासतौर पर फल और सब्जियों में विटामिन सी पाया जाता है.

विशेषज्ञों के मुताबिक विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है. विटामिन C की कमी से शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा होने की आशंका रहती है. जिसे वक्त रहते इसके सेवन की मात्रा बढ़ाकर काबू किया जा सकता है.

विटामिन C शरीर के लिए क्यों है जरूरी?

विटामिन C शरीर के लिए अहम तत्व साबित होता है. ये हड्डियों, त्‍वचा और रक्‍त वाहिकाओं के गठन में मजबूती प्रदान करता है. इसकी मात्रा कम होने से खून की कमी, हड्डियों का कमजोर होना जैसे लक्षण सामने आते हैं. शरीर में मौजूद विटामिन C कई गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद पहुंचाता है.

कई शोध में इस बात का पता चला है कि विटामिन C सूर्य की रोशनी से त्वचा को होनेवाले नुकसान को कम करता है. त्वचा के सूखेपन को दूर कर आकर्षक बनाने के लिए विटामिन C का उपयोग किया जाता है. ज्यादा विटामिन C का सेवन आंखों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है.

विटामिन C कैसे हासिल किया जा सकता है?

संतरा, फल, नींबू, ब्रॉकली, स्ट्राबेरी, आंवला, अमरूद, ब्रोकली, सब्जी में प्रचुर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है. ICMR की गाइडलाइन्स के मुताबिक रोजाना कम से कम 40 मिलीग्राम विटामिन C का उपोयग जरूरी होता है. हालांकि अलग-अलग स्थिति और अलग-अलग लोगों के लिए इसकी मात्रा का इस्तेमाल एकसमान नहीं होता.

मानव शरीर विटामिन C को पैदा नहीं कर सकता और ना ही स्टोर कर सकता है. शोध में कोरोनिक बीमारियों के खिलाफ लड़ने में भी इसकी उपयोगिता का सबूत पाया गया है. विटामिन C इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी जरूरी होता है. इसलिए अगर आप स्वस्थ रहकर बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो विटामिन C से प्रचुर आहार का सेवन करना जरूरी हो जाता है.