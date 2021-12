WhatsApp में आ रहे हैं ये 5 शानदार फीचर, अब ऐप से हटने का मन नहीं करेगा

नए साल में आपको WhatsApp चलाने का एक शानदार एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि 2022 में ऐप में एक से बढ़कर एक शानदार फीचर्स मिलने की उम्मीद है। दरअसल, WhatsApp ने इस साल एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स के लिए कई नए फीचर लॉन्च किए हैं।

लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले साल वॉट्सऐप और ज्यादा एडवांस्ड हो जाएगा, क्योंकि 2022 में कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर बेहद इंटरेस्टिंग और यूनिक फीचर्स जोड़ सकती है। आप भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि कौन से फीचर वॉट्सऐप में आने वाले हैं, तो बिना समय गवाएं देखें लिस्ट…

इंस्टाग्राम रील्स ऑन वॉट्सऐप

मेटा वर्तमान में वॉट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत अपने सभी प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करने पर काम कर रही है। अगले साल, कंपनी के इसी तर्ज पर काम करने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से वॉट्सऐप में इंस्टाग्राम रील्स सपोर्ट लाने की उम्मीद है। हमें फीचर की रिलीज के बारे में अभी तक कोई आफिशियल डिटेल नहीं मिली है।

वॉट्सऐप लॉगआउट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp के डिलीट अकाउंट ऑप्शन को वॉट्सऐप लॉगआउट से बदलने की उम्मीद है। डिलीट अकाउंट, जैसा कि नाम से पता चलता है, चैट, मीडिया फ़ाइल्स समेत यूजर के अकाउंट को डिलीट कर देता है। लेकिन अपकमिंग फीचर उपयोगकर्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर वॉट्सऐप से आसानी से ब्रेक लेने की अनुमति देगा। वे जब चाहें लॉग इन और लॉगआउट कर सकेंगे।

मल्टी डिवाइस सपोर्ट पब्लिक रिलीज

वॉट्सऐप ने इस साल मल्टीडिवाइस सपोर्ट लॉन्च किया है। यह फीचर फिलहाल एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। अगले साल, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के आधिकारिक तौर पर सभी के लिए मल्टी-डिवाइस सपोर्ट जारी करने की उम्मीद है। यह उपयोगकर्ताओं को एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े प्राथमिक डिवाइस के बिना अपने वॉट्सऐप अकाउंट में प्रवेश करने की अनुमति देगा।

डिलीट मैसेज फोर एवरीवन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं

वॉट्सऐप पहले से ही आईओएस के साथ-साथ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए सभी के लिए डिलीट फीचर की पेशकश कर रहा है। अगले साल, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का लक्ष्य टाइम लिमिट को हटाने का है और उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा भेजे गए मैसेज को जब भी वे चाहते हैं उन्हें हटाने की अनुमति देना है। कंपनी ने अभी तक फीचर के रोलआउट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स के छिपा सकेंगे लास्ट सीन

वॉट्सऐप पहले से ही तीन ऑप्शन के साथ लास्ट सीन फीचर प्रदान करता है – जिसमें everyone, nobody and my contacts शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक अन्य ऑप्शन पर काम कर रहा है जो उपयोगकर्ताओं को स्पेसिफिक लोगों से लास्ट सीन छिपाने की अनुमति देगा। WhatsApp स्टेटस के समान, यह फीचर यूजर्स को एक या अधिक कॉन्टैक्ट्स से लास्ट सीन को छिपाने की अनुमति देगा। वॉट्सऐप ने फीचर जारी करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।