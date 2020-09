सारा और रिया की ये फोटो आई सामने, जमकर हो रही वायरल

मुंबई रिपोर्ट्स की मानें तो रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ के दौरान बॉलीवुड की कई हस्तियों का भी नाम लिया है। जिसमें सारा अली खान, रकूल प्रीत सिंह और डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम भी शामिल है। अब रिया चक्रवर्ती की इन तीनों के साथ की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन सभी की तस्वीरों को Follow This Hashtag नाम के ट्विटर हैंडल ने साझा किया है। सोशल मीडिया पर अब तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ड्रग्स के लेन-देन को लेकर सहायक निदेशक के.पी.एस मल्होत्रा से सवाल किया गया कि क्या रिया ने पूछताछ के दौरान सारा अली खान, रकुल प्रीत और सिमोन सहित किसी बॉलीवुड हस्ती का नाम लिया?

इस बात को के.पी.एस मल्होत्रा सिरे से खारिज करते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती ने ऐसा कोई नाम नहीं लिया और न ही यह नाम उनकी लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा के.पी.एस मल्होत्रा ने कहा, गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों की पहचान करमजीत सिंह आनंद, ड्वेन फर्नाडिस, संकेत पटेल, अंकुश अनरेजा, संदीप गुप्ता और आफताब फतेह अंसारी के रूप में हुई।

You can collect picture

Sara with Rhea

Rakul preet Singh with Rhea

Simone Khambatta with Rhea

But where is a picture of sushant with all 4 ? #ImmortalShushant #UddhavResignNow pic.twitter.com/lYVQoXPG4R

— Follow This Hashtag (@ChillzzYuna) September 11, 2020