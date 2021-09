भारतीय निशानेबाज अवनि लेखरा ने इतिहास रच दिया है। अवनि ने टोक्यो पैरालंपिक में आर 8 महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3पी एसएच1 स्पर्धा में 445.9 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। अवनि का पैरालंपिक में यह दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। अवनि की जीत के बाद पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत तमाम लोगों ने बधाई दी है। वहीं भारत का यह पैरालंपिक में12वां पदक है।

More glory at the Tokyo #Paralympics. Elated by the stupendous performance of @AvaniLekhara. Congratulations to her on bringing home the Bronze medal. Wishing her the very best for her future endeavours. #Praise4Para

— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2021