टोक्यो पैरालंपिक : भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने जीता कांस्य पदक

टोक्यो पैरालंपिक खेलों से भारत की झोली में मेडल आने का क्रम लगातार जारी है। इस बार भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने यह कारनामा किया है। सिंहराज ने असका शूटिंग रेंज में पी1- पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। मंगलवार को यहां सिंहराज अदाना ने फाइनल में बेहतर शुरुआत करते हुए भारत की झोली में आठवां मेडल डाला।

सिंहराज अधाना 99.6 अंक हासिल करते हुए पहले 10 शॉट्स के दौरान शीर्ष 3 में रहे। वहीं, क्वालीफिकेशन में शीर्ष पर रहने वाले मनीष की फाइनल में शुरुआत बेहद खराब रही। उन्होंने प्रतियोगिता के पहले चरण में 97.2 अंक जुटाए। दूसरे चरण में, वह बाहर होने वाले दूसरे प्रतियोगी बन गए।

इस बीच अधाना ने एलिमिनेशन राउंड में बेहतर किया। अपना 19वां शॉट लेते हुए सिंहराज 9.1 के लक्ष्य के बाद पदक की स्थिति से बाहर हो गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने 9.6 के 20वें शॉट के साथ, शीर्ष तीन में वापसी की क्योंकि लू ने बहुत 8.6 का स्कोर किया। अपने अंतिम दो शॉट्स में, सिंहराज ने 10.0 और 10.0 का स्कोर किया और कांस्य पदक पक्का किया।

वहीं चीन के चाओ यांग ने 237.9 अंकों के साथ पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता जबकि एक अन्य चीनी जिंग हुआंग ने 237.5 अंकों के साथ रजत पदक जीता।

Exceptional performance by Singhraj Adhana! India’s talented shooter brings home the coveted Bronze Medal. He has worked tremendously hard and achieved remarkable successes. Congratulations to him and best wishes for the endeavours ahead. #Paralympics #Praise4Para pic.twitter.com/l49vgiJ9Ax

— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2021