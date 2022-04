Twitter New Feature: पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर (Twitter) अपने यूजर्स को जल्द ही एक नई सुविधा देने जा रहा है. Cg News: खैरागढ़ में सबसे बड़ी चुनावी सरगर्मी…दरअसल ट्वीटर (Twitter) में मिल रही अपडेट के मुताबिक ट्वीटर यूजर्स के लिए एक नया फीचर (unmentioned Feature) रोलआउट करने जा रहा है.

इस नए फीचर (unmentioned Feature) का फायदा ये होगा कि अब यूजर को अनचाही बातचीत (unwanted conversation) का हिस्सा नहीं बनना होगा. ट्वीटर (Twitter) के इस फीचर (unmentioned Feature) के आ जाने से यूजर को ट्वीट थ्रेड से अनटैग होने का विकल्प मिलेगा.

अनटैग होने के साथ ही नोटिफिकेशन की झंझट से भी राहत मिलेगी. ये फीचर (unmentioned Feature) उन यूजर के लिए उपयोगी होगा जिन्हें अक्सर दूसरे लोगों द्वारा किसी भी डिस्कसन का हिस्सा बना दिया जाता. अभी तक यूजर के पास ऐसे डिस्कसन से अनटैग होने का ऑप्शन नहीं था.

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?

We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022