नई दिल्ली : हम सबने देखा कि बीते दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जो बाबा का ढाबा का था। उस वीडियो के वायरल होने के बाद अब हर जगह बाबा का ढाबा का ही नाम है। जी दरअसल यह ढाबा दिल्ली के मालवीय नगर में है जिसके वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने उनकी बहुत मदद की। कई लोग वहां खाना खाने के लिए पहुंचे और बाबा की मदद की।

So here its a new step to come forward to him also the new baba is there, go agra go now its agra walo its your time to show #BabaKaDhaba #BabaKaOnlineDhaba #BabaKaDhabha pic.twitter.com/YnMdLhgY0r

— priyanshi jaiswal (@priyans07310308) October 9, 2020