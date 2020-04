3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा: पीएम मोदी

Send an email

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉक डाउन को बढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा.

इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं. मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है. स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमारे यहां कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बड़ा कदम उठा लिया था. भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी, उसे, तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का प्रयास किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि आप देश की खातिर, एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे संविधान में जिस We the People of India की शक्ति की बात कही गई है, वो यही तो है. बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव आंबेडकर की जन्म जयंती पर, हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है.

कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है. आपकी तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक, कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है. मैं जानता हूं, आपको कितनी दिक्कते आई हैं। किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने-जाने की परेशानी, कोई घर-परिवार से दूर है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमाम सब प्रयासों के बीच, कोरोना जिस तरह फैल रहा है, उसने विश्व भर में हेल्थ एक्सपर्ट्स और सरकारों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है. भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, इसे लेकर मैंने राज्यों के साथ निरंतर बात की है.

सभी का यही सुझाव है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए. कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं. सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि लॉकडाउन के इस समय में देश के लोग जिस तरह नियमों का पालन कर रहे हैं, जितने संयम से अपने घरों में रहकर त्योहार मना रहे हैं, वो बहुत प्रशंसनीय है. आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, आप उसे भली-भांति जानते हैं। अन्य देशों के मुकाबले, भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी.

सात बातों का रखें ध्यान

देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सात बातों पर ध्यान रखें. बुजुर्गों का ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन करें, घर से बने मास्क का प्रयोग करें, इम्युनिटी बढ़ाने के निर्देशों का पालन करें, आरोग्य सेतु डाउनलोड करें, गरीबों की देखरेख करें, नौकरी से न निकालें, कोरोना योद्धाओं का आदर करें.

भारत में अब तक 1035 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक इंडिया में कोरोना के कुल 10363 मरीज हो गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना अभी तक 339 लोगों की जान ले चुका है. पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 1200 से ज्यादा मामले सामने आये हैं. भारत में अब तक 1035 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ हो गए हैं.