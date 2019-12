‘मुंबई 26/11 हमले की पीछे UPA और पाकिस्तान’-स्वामी

नई दिल्ली: बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने शुक्रवार को दावा किया कि मुंबई में साल 2008 में हुए 26/11 हमले के पीछे यूपीए और पाकिस्तान था. स्वामी ने कहा कि इसमें कांग्रेस के चार टॉप लीडर शामिल थे.

शुक्रवार को स्वामी ने ट्वीट किया, अब पहली नजर में पर्याप्त ठोस जानकारी है जिसके द्वारा एक केस बनाने के लिए जांच आयोग बनाया जा सकता है कि 26/11 का मुंबई आतंकी हमला यूपीए और पाकिस्तान की सेना का संयुक्त उद्यम था, जिसका मकसद हिंदुत्व को धक्का पहुंचाना था. चार शीर्ष कांग्रेसी नेता शामिल हैं, इसलिए आरोपी हैं. नमकहरामी!

बता दें साल 2008 में 26 नवबंर को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों द्वारा किए गए हमले में 174 लोगों की मौत हुई थी. हमले में शामिल 9 आतंकियों को मार दिया गया था जबकि एक अजमल कसाब को बाद में फांसी की सजा हुई थी.

