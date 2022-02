हिजाब पर जारी है हंगामा: कई स्कूलों में हुआ बवाल, यहां टीचरों से भिड़ी छात्राएं

तुमकुरः कर्नाटक में हिजाब पर जारी हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है. हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल-कॉलेज जाने की जिद पर अड़ी हुई हैं. कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब को लेकर SVS स्कूल में ताजा मामला प्रकाश में आया है. हिजाब पहनकर स्कूल में जाने की जिद के चलते स्कूल पर स्टॉफ और छात्राओं में झड़प देखने को मिली है.

कर्नाटक के कई स्कूलों में हंगामा बता दें कि हिजाब पर जारी विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते ही शिक्षण संस्थानों में भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब या कोई भी धार्मिक प्रतीक पहनकर जाने से मना किया था. कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कर्नाटक के कई स्कूलों में हिजाब पहने मुस्लिम लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया गया. चिक्कमंगलूर के इंदावरा गांव के सरकारी स्कूल में मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में प्रवेश नहीं देने पर अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया.

Karnataka | Few students of Karnataka Public School in Nellihudikeri in Kodagu dist. protested against the hijab ban

A man whose niece is a student says, "I'll bring my niece to school only after the court verdict. Education is important but hijab is most important to us". pic.twitter.com/MNG1x5XWnU

— ANI (@ANI) February 15, 2022