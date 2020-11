US Election 2020 Result : जो बाइडेन जीत के करीब, लेकिन ट्रंप के पास अब भी मौका

अमेरिका में इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। अधिकतर राज्यों में गिनती पूरी हो गई है लेकिन जिन राज्यों में गिनती चल रही है, वहां के इलेक्टोरल वोट पूरे नतीजे को बदल सकते हैं। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने मिशिगन को 16 इलेक्टोरल वोट के साथ जीत लिया है

अमेरिका में दूसरे दिन भी अभी तक राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ नहीं हो पाई अमेरिका में दूसरे दिन भी अभी तक राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बाइडेन बहुमत के जादुई आंकड़े से महज 6 वोट दूर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रंप और बाइडेन दोनों के समर्थकों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। अमेरिका के एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक काउंटिंग सेंटर के बाहर की नारेबाजी, काउंटिंग रोकने की मांग समाचार एजेंसी AP के अनुसार, अमेरिका के एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक काउंटिंग सेंटर के बाहर पहुंचे। यहां पर ट्रंप समर्थकों ने नारेबाजी की और काउंटिंग रोकने की मांग की।

Trump supporters are outside of the Maricopa County Elections Department demanding to be let inside as ballots are being counted. #azfamily #Election2020 pic.twitter.com/HjyN7ufy23

— Kim Powell (@KimPowellTV) November 5, 2020