पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का निधन

भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर (Balbir Singh Junior) का निधन हो गया. वह 88 साल के थे. वह 1958 में एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. उन्होंने चंडीगढ़ में रविवार को अंतिम सांस ली. बलबीर सिंह का जन्म दो मई 1932 को पंजाब के संसारपुर में हुआ था. उनके बेटी ने बताया कि वह दिल की बीमारी से पीड़ित थे. उनके बेटे इस समय कनाडा में है और कोविड-19 के कारण अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.

इंडियन एक्सप्रेस ने उनकी बेटी मनदीप सामरा के हवाले से लिखा है, ” मेरे पिता ने रविवार सुबह आखिरी सांस ली. दिल की बीमारी के कारण उनका निधन हुआ. उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने और 1958 एशियाई खेलों में खेलने पर गर्व था. वह हमसे बलबीर सिंह सीनियर के साथ खेलने के दिनों की यादों को ताजा किया करते थे. हॉकी जगत और प्रशंसकों की तरफ से हमें जो संवेदानाएं,श्रद्धांजलि मिल रही हैं उससे हम अभिभूत हैं. मेरी मां सुखपाल कौर ने सभी शुभचिंतकों को शुक्रिया कहा है. वह गोल्फर और टेनिस भी खेला करते थे और चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के सदस्य भी थे.”

बलबीर सिंह जूनियर ने छह साल की उम्र में हॉकी का दामन थाम लिया था. वह जालंधर के खालसा कॉलेज में पढ़ें. 1951 में पहली बार वह भारतीय टीम में चुने गए. 1962 में वह सेना में भर्ती हुए. वह दिल्ली में नेशनल टूर्नामेंट्स में सर्विसेस हॉकी टीम में खेले. वह 1984 में मेजर के पद से सेवानिवृत हुए और बाद में चंडीगढ़ में बस गए. संन्यास के बाद उन्होंने गोल्फ में अपने हाथ आजमाए.

बलबीर सिंह जूनियर के निधन पर हॉकी इंडिया ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं. एचआई ने ट्वीट करते हुए लिखा, “हॉकी इंडिया 1958 एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे बलबील सिंह जूनियर के परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है. उनकी आत्मा को शांति मिले.”

Hockey India extends its deep condolences to the family of 1958 Asian Games Silver Medalist, Balbir Singh Jr.

May he rest in peace. 🕯#IndiaKaGame pic.twitter.com/2cw15fRgTm

— Hockey India (@TheHockeyIndia) April 13, 2021