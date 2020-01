वाइस चांसलर-हिंसा समाधान नहीं, नई शुरुआत करें छात्र

नई दिल्ली : जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमले के बाद जो माहौल है उसे बदलने की कोशिश में यूनिवर्सिटी प्रशासन लगी हुई है. यूनिवर्सिटी का माहौल सामान्य हो उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं. जेएनयू (JNU) वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी का माहौल फिर से सामान्य करने के लिए कदम उठा रहे हैं.

मीडिया से बातचीत में जेएनयू के वीसी ने कहा, ‘रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है.ठप पड़ा सर्वर सिस्टम भी फिर से चलने लगा है. छात्र अब शीतकालीन सत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत करते हैं.’

इसके साथ ही जगदीश कुमार ने कहा, ‘5 जनवरी रविवार को जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था. हमारा कैंपस किसी भी मुद्दे को बातचीत और डिबेट के जरिए सुलझाने के लिए जाना जाता है. हम लोग स्थिति सामान्य करने के लिए हर अवसर का प्रयोग करेंगे.

