कीव: यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मंगलवार को बड़ा हमला किया. बता दें कि कीव में एक रूसी मिसाइल ने 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमला किया. हमले में बिल्डिंग तबाह हो गई. साथ ही 2 लोगों की मौत हो गई.

वहीं तीन लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं. जबकि 63 लोगों को रेस्क्यू किया गया. इस बीच रूस ने पश्चिम यूक्रेन स्थित टीवी टावर पर हमला किया है जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई है. स्थानीय प्रशासन ने यह जानकारी दी है.रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहरों में किए हमले…

रूस-यूक्रेन के बीच कई दिन से जंग जारी है. जहां रूस लगातार हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन का हौसला भी बरकरार है. यूक्रेन का कहना है कि डोनबास में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई जारी है.

यूक्रेन की सेना का दावा है कि उन्होंने रूस के 100 सैनिक मार गिराए और 6 सैन्य वाहनों को भी उड़ा दिया. यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेत्स्क में यूक्रेन का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके.

Destruction of an #Ukrainian truck by a Ka-52 helicopter. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/fXIKrw8tgW

#Russian strike on Artyom factory in Hlybochytska street, Lukyanovka, #Kiev

The Artyom plant, which was covered in Kyiv at night, produced: ATGMs (various types) ATGMs (various types) Air-to-air missiles Missiles for the Alder MLRS Anti-ship missiles Neptune SAM pic.twitter.com/MKoWpLX5Bd

