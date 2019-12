देखें वीडियो-छत्तीसगढ़ से जाते वक्त क्या कहा थाईलैंड की टीम ने

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले तीन दिनों से आयोजित नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का समापन रविवार रात हुआ।

अपनत्व भाव से भरा यह वीडियो ज़रूर देखें। #CGTribalFest2019 से वापस जाते वक़्त थाईलैंड की टीम ने छत्तीसगढ़ को अपना “दूसरा घर” कहा है। हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप जल्द ही दोबारा छत्तीसगढ़ आएँगे।

अपनत्व भाव से भरा यह वीडियो ज़रूर देखें।#CGTribalFest2019 से वापस जाते वक़्त थाईलैंड की टीम ने छत्तीसगढ़ को अपना "दूसरा घर" कहा है।

हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप जल्द ही दोबारा छत्तीसगढ़ आएँगे।

We will miss you too. pic.twitter.com/OYj7oT4bE1

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 30, 2019