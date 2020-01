हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज, आल इस वेल : डोनाल्ड ट्रंप

Less than a minute

नई दिल्‍ली: ईरान ने इराक स्थित अमेरिकी एयरबेस अल असद और इरबिल पर 12 से ज्‍यादा मिसाइलें दागीं. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है और बयान जारी करते हुए कहा कि हम अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे.

वहीं इस मामले में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने अपनी प्रतिकृया देते हुए कहा, ‘सब ठीक है (All is well). हमले से नुकसान का आकलन जारी है. हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज है. कल सुबह बयान जारी करूंगा.’

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने बुधवार को एक बयान में पुष्टि करते हुए कहा कि कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए इराक में अमेरिकी हवाई अड्डे पर रॉकेट दागे गए हैं.

ईरान की अर्ध-आधिकारिक समाचार एजेंसी फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी ने मिसाइलों के दागे जाने का एक वीडियो ट्वीट किया और कहा “अमेरिका से बदला लेने के लिए ऐन अल-असद में जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिकी बेस पर ईरानी मिसाइल फायरिंग.’

पेंटागन ने एक बयान में कहा कि “यह स्पष्ट है कि इन मिसाइलों को ईरान ने दागा था और अल-असद और इरबिल में अमेरिकी सैन्य और गठबंधन सैन्‍यकर्मियों वाले कम से कम दो इराकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया”. पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता जोनाथन हॉफमैन ने यह जानकारी दी.