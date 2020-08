Weather Updates: मुंबई में भारी बारिश ने मचाया कहर, ट्रेनें रद्द

मुंबई: देशभर के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों को बाढ़ की चेतावनी दी है. वहीं कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना भी जताई है. मुंबई में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह ठप सा पढ़ गया है. पढ़ें मौसम के मिजाज से जुड़ी देशभर के अपडेट्स

भारतीय मौसम विभाग ने एक विशेष बुलेटिन में कहा कि मुंबई और इसके पड़ोसी इलाकों में गुरुवार सुबह तक भारी बारिश जारी रहेगी. साथ ही, 6 अगस्त की सुबह मुंबई और इससे लगे कोंकण तट पर 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है. स्थानीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मुंबई और उपनगरीय इलाकों में प्रतिघंटे 30 से 50 मिमी बारिश हो सकती है.

लगातार हो रही भारी बारिश और आने वाले दिन में भी भारी बारिश की चेतावनी मिलने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने BMC को तैयार रहने के लिए कहा है. साथ ही लोगों सि निवेदन किया है कि वो घरों में ही रहें और बाहर न निकलें.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray has asked @mybmc to stay on high alert as heavy rains continue in Mumbai for the 2nd consecutive day. Since @Indiametdept predicts heavy rains will continue till tomorrow, CM has appealed to the citizens to stay home and venture out only if essential

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 5, 2020