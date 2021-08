WhatsApp इस्तेमाल करना हुआ और आसान, लॉन्च हुआ ये शानदार फीचर

How To Use Whatsapp View Once Feature: व्हाट्सएप ने ‘व्यू वन्स’ (WhatsApp View Once Feature) नाम से एक नया फीचर को पेश किया है, जो एक बार चैट देखने के बाद फोटो वीडियो को डिलीट कर सकते है. इस सुविधा के बाद यूजर्स को अपनी प्राइवेसी रखने में आसानी होगी. अतिरिक्त प्राइवेसी के लिए, अब आप उन फोटो वीडियो को भेज सकते हैं जो प्राप्तकर्ता द्वारा एक बार खोले जाने के बाद आपके व्हाट्सएप चैट से गायब हो जाएगा. व्हाट्सएप ने एक बयान में कहा है कि अब फोटो वीडियो को प्राप्तकर्ता के गैलरी में ऑटोमेटिक सेव नहीं होगा. एक बार फोटो या वीडियो देखने के बाद आप इसे दोबारा नहीं देख पाएंगे.

इस हफ्ते से शुरू हो गई है यह सुविधा

यह सुविधा इस सप्ताह से सभी के लिए शुरू कर दी गई है, व्हाट्सएप (WhatsApp For iPhone Version) निजी गायब मीडिया को भेजने के इस नए तरीके पर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है. कंपनी ने कहा, व्हाट्सएप (Whatsapp New Feature) पर आपके द्वारा भेजे जाने वाले सभी व्यक्तिगत चैट की तरह, व्हाट्सएप पर फोटो वीडियो दूबारा नहीं देख सकते है, क्योकि व्यू वन्स मीडिया एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित है. उन्हें एक नए वन-टाइम आइकन के साथ भी स्पष्ट रूप से चिह्न्ति किया जाएगा.

भेजे या प्राप्त किए गए फोटो या वीडियो को सेव, फॉरवर्ड या शेयर नहीं कर सकेंगे

मीडिया को देखे जाने के बाद, उस समय चैट (View Once Feature) में क्या हो रहा है, इस बारे में किसी भी भ्रम से बचने के लिए संदेश खोला के रूप में दिखाई देगा. मीडिया सक्षम होने के बाद आप भेजे या प्राप्त किए गए फोटो या वीडियो को सेव (Save), फॉरवर्ड या शेयर (Share) नहीं कर सकते हैं.