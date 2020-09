नई दिल्ली. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने करोड़ों ग्राहकों को व्हाट्सऐप फ्रॉड (WhatsApp Fraud) को लेकर अलर्ट जारी किया है. SBI ने कहा है कि साइबर क्रिमिनल अब फर्जी व्हाट्सऐप मैसेज और कॉल (Fake WhatsApp messages and calls) के जरिये ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं. इसके जरिए वो लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं. SBI के मुताबिक व्हाट्सऐप पर एक छोटी सी गलती आपके बैंक खाते में सेंध लग सकती है. दरअसल, साइबर अपराधी व्हाट्सऐप पर कॉल या फिर मैसेज करके आपके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा सकते हैं. अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में SBI ने WhatsApp Scam के बारे में डीटेल्स शेयर की है.

SBI ने चेतावनी दी है कि साइबर क्रिमिनल व्हाट्सऐप कॉल और मैसेज के जरिये ग्राहकों को अप्रोच कर रहे हैं. ये फ्रॉड ग्राहकों से किसी लॉटरी या प्राइज जीतने की बात कहते हैं. इसके बाद वे ग्राहकों से एक फर्जी SBI नंबर पर कॉल करने को कहते हैं. ये साइबर ठग ग्राहकों से कहते हैं कि अवॉर्ड के पैसे पाने के लिए बैंक डिटेल शेयर करना अनिवार्य है.

Customers are now being targeted on WhatsApp. Don't let cyber criminals fool you! Please be aware and stay vigilant. #SBI #StateBankOfIndia #CyberCrime #SafetyTips #CyberSafety pic.twitter.com/tfLTD6T152

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 27, 2020