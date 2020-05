जब 10 किलो वजनी शर्ट पहने नजर आई अभिनेत्री सनी लियोनी

Less than a minute

मुंबई: एक्ट्रेस सनी लियोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह 10 किलो वजनी शर्ट पहने नजर आ रही हैं. एक नए इंस्टाग्राम वीडियो में वजनी शर्ट को पहन सनी अपने बच्चे को स्ट्रॉलर में डालकर जॉगिंग करती नजर आई. ये वीडियो 23 लाख से ज्यादा बार देखे जा चुके.

सनी लियोनी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि ‘Weighted workout shirt 10kgs of extra weight while I’m running and pushing a stroller. Lol lockdown life!’

बता दें कि दो दिन पहले ही सनी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पति डेनियल वेबर और तीनों बच्चों निशा, नूह और आशेर के साथ लॉस एंजिलिस पहुंचने की जानकारी तस्वीर के साथ साझा की थी. फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी थी.