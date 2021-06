‘मुस्लिमों के रहनुमा’ इमरान खान से जब उइगुरों पर पूछा सवाल तो हुई बोलती बंद

दुनियाभर के मुस्लिमों का रहनुमा बनने वाला पाकिस्तान (Pakistan) चीन में उइगुर मुस्लिमों (Uyghur Muslims) के साथ होने वाली ज्यादती पर चुप्पी साधे रहता है. चीन (China) के उत्तर पश्चिम में स्थित शिनजियांग (Xinjiang) प्रांत में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चुप्पी साधने के लिए पाकिस्तान की आलोचना भी होती रहती है. वहीं, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया है कि क्यों वह उइगुर मुस्लिमों का बचाव नहीं करते हैं. इमरान ने कहा कि चीन के साथ उनके आर्थिक संबंध हैं, इसलिए वह बीजिंग की आलोचना नहीं कर सकते हैं.

इस तरह एक बार फिर ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि चीन ने पाकिस्तान सरकार के पांव में किस तरह ‘आर्थिक बेड़ियां’ डाली हुई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के सालों में करीब 10 लाख उइगुरों को री-एजुकेशन कैंप में बंद करके रखा गया है, जहां उनके साथ बीजिंग (Beijing) तरह-तरह की ज्यादतियां करता है. चीनी अधिकारियों पर आरोप है कि इन कैंपों (China Uyghur Camps) में उइगुर मुस्लिमों से जबरन मजदूरी करवाई जाती है. साथ ही प्रणालीगत जन्म नियंत्रण और यातनाएं दी जाती हैं. इसके अलावा, परिवारों को उनके बच्चों से अलग कर दिया जाता है.

Asked why he would not defend China's Uyghur Muslims, PM Imran Khan says: "We have economic ties with China, China is our neighbour. They've been very good to us in our most difficult times…if we have concerns we talk about them behind closed doors." pic.twitter.com/V15dpTCoDd

— Naila Inayat (@nailainayat) June 14, 2021