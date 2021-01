30 जनवरी को सद्भावना दिवस मनाएंगे, करेंगे भूख हड़ताल: प्रदर्शनकारी किसानों का ऐलान

नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 30 जनवरी को सद्भावना दिवस मनाने की घोषणा की है. किसानों ने शुक्रवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 30 जनवरी को हम सद्भावना दिवस मनाने जा रहे हैं. सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हम भूख हड़ताल रखेंगे. किसानों ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस इस मोर्चे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं.

दूसरी तरफ, नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर जमे भारतीय किसान यूनियन (BKU) के सदस्यों का साथ देने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करीब 1000 किसान शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे. वहीं, हरियाणा से भी कई किसानों ने आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली से लगी सीमाओं की ओर बढ़ने का फैसला किया है.

We have decided to celebrate Sadbhavana Diwas on 30th January. Our leaders will observe fast from 9 am to 5 pm: Amarjeet Singh Rada, farmer leader pic.twitter.com/qvKhzWYuLF

