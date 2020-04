नयी दिल्ली: देश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में अब तक तीन हजार से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित हो गए हैं।

CRPF के एक टॉप अफसर को कोरोना पॉजेटिव पाये जाने के बाद से खलबली मची है।

दरअसल 2 अप्रैल को सीआरपीएफ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।

सीआरपीएफ के डीजीपी एके महेश्वरी और देश के प्रमुख सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने भी खुद को क्वारंटाईन कर लिया है।

हालांकि दावा है कि डीजीपी महेश्वरी उस अफसर के सीधे संपर्क में नहीं आये थे, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर संपर्क में आने के बाद हेल्थ गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्होंने खुद को होम क्वारंटाईन कर लिया है।

इधर सीआरपीएफ के डीजीपी और प्रमुख सुरक्षा सलाहकार के कोरोना पाजेटिव अफसर के संपर्क में आने की खबर से छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी भी सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुकमा में पिछले दिनों हुए नक्सली हमले के बाद डीजीपी महेश्वरी और विजय कुमार दोनों छत्तीसगढ आये थे।

छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी उनके साथ सुकमा भी गये थे। यही नहीं दोनों अफसरों ने सुकमा में नक्सल अभियान की बैठक भी ली थी, जिसमें छत्तीसगढ़ और सीआरपीएफ के साथ-साथ नक्सल मोर्चे पर तैनात कई पारा मिलिट्री फोर्स के टॉप अफसर शामिल हुए थे।

लिहाजा कयास लग रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ के अफसर भी क्वारंटाइन में जायेंगे। 31 मार्च को महेश्वरी और विजय कुमार छत्तीसगढ़ आये थे और 1 अप्रैल को सभी अधिकारी सुकमा गये थे।

जिस अधिकारी के कोरोना पॉजेटिव होने की बात सामने आयी है, वो सीआरपीएफ में ही हेल्थ विंग के CMO हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।

Greetings🙏As a precautionary measure I have completely restricted my movement being part of my responsibility to break the chain,and working from home, till a clarity on health check up of concerned officials emerges. @PMOIndia @HMOIndia

— Anand Prakash Maheshwari (@DrAPMaheshwari) April 5, 2020