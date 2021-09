वैक्सीनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक दिन में लगे 2.5 करोड़ टीके

बीते दिन 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में कोरोना टीकाकरण के अब तक के सारे कीर्तिमान टूट गए हैं। इस दौरान देशभर में 2.5 करोड़ से अधिक नागरिकों को टीका लगाया गया। इससे पूर्व भारत में एक दिन में 1.33 करोड़ टीके लगाने का रिकॉर्ड बना था। बीते दिन शाम 5 बजकर 7 मिनट पर भारत ने 2.5 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार किया। इसके अलावा देश में कोविड टीकाकरण की कुल खुराक रात 10 बजे तक 79.25 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। इस मौके पर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी। इसके साथ ही भारत ने यूरोप में अब तक दी गई वैक्सीन की कुल खुराक की संख्या को पार कर लिया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रमुख आरएस शर्मा के अनुसार देशभर में बीते दिन एक मिनट में औसत 42,000 से अधिक नागरिकों को टीका लगाया गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने वास्तविक समय (रियल टाइम) में होने वाले टीकाकरण को दिखाने के लिए कोविन पोर्टल में एक टिकर जोड़ा है। यह भारत में लगने वाले टीकों को संख्या को दर्शायेगा, इसमें आप राज्य, जिले और वैक्सीन सेंटर का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं।

Celebrating the relentless efforts of India’s vaccinators against COVID-19, we have added a ticker to show vaccinations happening in near real-time. We are currently clocking over 42,000 vaccinations/minute or 700/second. Check new feature – https://t.co/YhG7gjKdEm #VaccineSeva pic.twitter.com/0nKWiqeZxd

को-विन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बिहार (29 लाख 38 हजार 653 नागरिकों के साथ) नंबर वन पर रहा, जबकि, 28 लाख 42 हजार 77 लोगों का टीकाकरण कर कर्नाटक दूसरे नंबर पर रहा। वहीं, उत्तर प्रदेश में 24.8 लाख से अधिक खुराक, मध्य प्रदेश में 23.7 लाख से अधिक खुराक और गुजरात में 20.4 लाख से अधिक नागरिकों को खुराक दी गई। ये सभी आंकड़ें https://dashboard.cowin.gov.in/ पर भी उपलब्ध हैं।

85 दिन (शुरुआती) 10 करोड़

45 दिन बाद 20 करोड़

29 दिन बाद 30 करोड़

24 दिन बाद 40 करोड़

20 दिन बाद 50 करोड़

(06 अगस्त)

19 दिन बाद 60 करोड़

13 दिन बाद 70 करोड़

06 दिन बाद 75 करोड़

(13 सितंबर)

टीकाकरण के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘हर भारतीय आज रिकार्ड संख्या में किये गये टीकाकरण को लेकर गौरवान्वित होगा। मैं टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे चिकित्सकों, नवोन्मेषकों , प्रशासकों, नर्सों, स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे के सभी कर्मियों की सराहना करता हूं। कोविड-19 को हराने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देते रहें।’

Every Indian would be proud of today’s record vaccination numbers.

I acknowledge our doctors, innovators, administrators, nurses, healthcare and all front-line workers who have toiled to make the vaccination drive a success. Let us keep boosting vaccination to defeat COVID-19.

