5 लाख रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं आप ये कार, जाने इनके फीचर्स

नई दिल्ली: अगर आप सस्ती हैचबैक कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो हम आपको भारत में मिलने वाली 4 सबसे सस्ती कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंन साबित हो सकती हैं। ख़ास बात ये है कि इन कारों की कीमत 5 लाख रुपये से भी कम है।

Maruti Suzuki Alto:

भारत में ऑल्टो सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 796cc का 3 सिलेंडर इंजन लगाया गया है जो 6000 Rpm पर 47.3 Hp की मैक्सिमम पावर और 3500 Rpm पर 69 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। ये कार 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है। अगर माइलेज की बात करें तो मारुति सुजुकी ऑल्टो 1 लीटर पेट्रोल में पूरे 22.05 kmpl का माइलेज देने में सक्षम हैं। अगर CNG मॉडल की बात करें तो इसका माइलेज 31.59 Km/kg है। Alto को 2,94,800 रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत में खरीदा जा सकता है।

Maruti S-Presso:

इंजन और पावर की बात करें तो Maruti S-Presso में कंपनी ने 998cc का 3 सिलेंडर K10B पेट्रोल इंजन दिया हुआ है। यह इंजन 55,00 आरपीएम पर 67 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 35,00 आरपीएम पर 90 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस कार में 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। अगर माइलेज की बात करें तो मारुति एस-प्रेसो 1 लीटर पेट्रोल में 21.4 किलोमीटर का माइलेज देती है। इस कार की कीमत 3.7 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

BS6 Datsun Go:

Datsun Go के इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 75.94 Hp की मैक्सिमम पावर और 104 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। ये कार 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। आपको बता दें कि BS6 Datsun Go 19.02 kmpl और CVT में 19.59 kmpl देने में सक्षम है। BS6 Datsun Go को आप 3.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में खरीद सकते हैं।

Renault Kwid BS6:

Renault Kwid BS6 में 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर, पेट्रोल इंजन लगाया गया है जो कि 68 hp की मैक्सिमम पावर और 91 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। ये कार 21-22 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। Renault Kwid BS6 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 2.92 लाख रुपये है।